Governo | Renzi | ‘il Pd con Letta ha cambiato posizione | da Conte o morte a Draghi’

Roma, 6 apr (Adnkronos) – "Sul governo, tutti in Italia sono d'accordo con fatto che bisogna vaccinare velocemente e pensare alle riaperture". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira a proposito del suo incontro con Enrico Letta. "Il Pd sul governo ha cambiato posizione. Ora, grazie a Letta è un grande sostenitore di Draghi", ha aggiunto.

Convergenza sul sostegno alDraghi e sulla priorità del contrasto alla pandemia, campagna vaccinale in primis. Posizioni diverse invece sull'alleanza con il M5S a guida Conte. Per,non ...13.20 Letta -,intesa su Draghi,non su M5S Faccia a faccia tra Matteoed Enrico Letta nella sede dell'Arel,Agenzia di studi fondata da Andreatta. Convergenza sul sostegno alDraghi e sulla priorità del contrasto alla pandemia, campagna vaccinale in primis. ...Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Sul governo, tutti in Italia sono d'accordo con fatto che bisogna vaccinare velocemente e pensare alle riaperture". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira a proposito de ...Renzi ribatte: “I cinque stelle fanno quello che vogliono ... Abbiamo cambiato l’Italia quando eravamo al governo, mi piacerebbe fosse riconosciuto. I miei viaggi sono assolutamente compatibili con la ...