Governo | Doris | Draghi leader forte | Italia ha cambiato registro

Sulla formazione dell'esecutivo, continua, Silvio Berlusconi ha "grandi meriti. Per settimane ha invocato unall'altezza di una fase così drammatica, un esecutivo di larghe intese e ...'Finalmente abbiamo cambiato registro e un grande merito è del presidente Mattarella - dice. Con l'incarico a Draghi c'è un leader forte, credibile, autorevole, che ascolta da Lega a 5Stelle, ...(Adnkronos) - Il premier Mario Draghi? "Un grande banchiere. Ha salvato l'euro ed è stato di guida e riferimento per tutti i banchieri centrali, inclusi i governatori della Fed". Lo afferma il fondato ...Per fare il massimo per l’Italia in una fase cruciale. Sicuramente un leader forte e credibile in un governo politico di ammucchiata. E’ questa l’opinione di Ennio Doris. Il quale in un’intervista ...