Golf, Masters 2021: Francesco Molinari ad Augusta per confermare il buon inizio di stagione (Di martedì 6 aprile 2021) Non appare probabile, e forse nemmeno realistico, vedere Francesco Molinari ripetere i fasti del 2019, quando andò a sei buche dal vincere il suo secondo Major in carriera. Ma ad Augusta il torinese può senza dubbio dire di arrivare in buono stato, visto come è andata la prima parte del 2021 per lui. Andiamo a ricapitolare i suoi tre migliori risultati di quest'anno: ottavo posto all'American Express e al Genesis Invitational, decimo al Farmers Insurance Open. Piazzamenti, questi, che gli hanno consentito di rientrare rapidamente nel novero dei primi 100 dell'OWGR, attualmente abbandonati perché dopo il Players (dove non ha superato il taglio) non si è più presentato al tee shot della prima buca. Dopo un 2020 che lo ha visto coinvolto nel trasferimento dalle terre inglesi a quelle americane, che unito ...

