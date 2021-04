Golf, Italia Viva: su Ryder Cup surreale propaganda Raggi (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – “Oggi Virginia Raggi esalta in un post su Facebook, come fosse un suo successo personale, la Ryder Cup, il grande torneo di Golf che si svolgera’ nel 2023 al Marco Simone Golf & Country Club, di proprieta’ della famiglia Biagiotti, rivendicando il ruolo di Roma come capitale dei grandi eventi sportivi.” “Peccato che dimentica di ricordare che l’Italia si e’ aggiudicata il diritto di ospitare questo evento il 14 dicembre del 2015 e che in quegli anni lei prima come consigliera di opposizione poi come candidata e sindaca eletta fece del no alle Olimpiadi il suo cavallo di battaglia.” “Tra l’altro tutto cio’ senza citare gli enti interessati: Regione Lazio, Citta’ metropolitana, e non ultimo il comune di Guidonia Montecelio visto che il Golf Club in questione e’ proprio nel ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – “Oggi Virginiaesalta in un post su Facebook, come fosse un suo successo personale, laCup, il grande torneo diche si svolgera’ nel 2023 al Marco Simone& Country Club, di proprieta’ della famiglia Biagiotti, rivendicando il ruolo di Roma come capitale dei grandi eventi sportivi.” “Peccato che dimentica di ricordare che l’si e’ aggiudicata il diritto di ospitare questo evento il 14 dicembre del 2015 e che in quegli anni lei prima come consigliera di opposizione poi come candidata e sindaca eletta fece del no alle Olimpiadi il suo cavallo di battaglia.” “Tra l’altro tutto cio’ senza citare gli enti interessati: Regione Lazio, Citta’ metropolitana, e non ultimo il comune di Guidonia Montecelio visto che ilClub in questione e’ proprio nel ...

