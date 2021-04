God of War e la modalità fotografica spiegata da un fotografo professionista (Di martedì 6 aprile 2021) La modalità fotografica presente in alcuni giochi, ha portato una ventata di creatività ai giocatori che ad ogni sessione la sfruttano per catturare momenti particolari. I giochi come ad esempio God of War che vanta una grafica cinematografica, possono sfruttare appieno questa modalità, al punto che anche un fotografo professionista ha apprezzato gli aspetti più dettagliati della funzione sviluppata da Santa Monica Studio. Il fotografo Mir or Image, in un recente video pubblicato su YouTube, fornisce un'analisi approfondita delle modalità fotografiche in diversi giochi. Questo non è il primo video che Mir or Image ha realizzato analizzando la modalità foto di un gioco, poiché è stata presa in esame anche quella di Ghost of Tsushima. Sebbene questa non ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Lapresente in alcuni giochi, ha portato una ventata di creatività ai giocatori che ad ogni sessione la sfruttano per catturare momenti particolari. I giochi come ad esempio God of War che vanta una grafica cinematografica, possono sfruttare appieno questa, al punto che anche unha apprezzato gli aspetti più dettagliati della funzione sviluppata da Santa Monica Studio. IlMir or Image, in un recente video pubblicato su YouTube, fornisce un'analisi approfondita dellefotografiche in diversi giochi. Questo non è il primo video che Mir or Image ha realizzato analizzando lafoto di un gioco, poiché è stata presa in esame anche quella di Ghost of Tsushima. Sebbene questa non ...

Advertising

Eurogamer_it : #GodOfWar, la modalità fotografica analizzata da un fotografo professionista. - Digital_Day : Un fotografo texano sta usando le modalità integrate di giochi come Cyberpunk 2077 e God of War per spiegare le bas… - stardustshower_ : Ma tipo dov'eravate quando infuriavano giochi come Persona o God of War????? - sissinamo74 : RT @CescozTOHC: Lo scalpello Magico -God Of War -on PS5- Passa a salutare, sono live su twitch!! -