Gli italiani chiusi in casa, ma le vaccinazioni sono un flop: a Pasqua numeri bassissimi (Di martedì 6 aprile 2021) Continuano a tenerci chiusi in casi, con l’Italia metà arancione e metà rossa e senza zone gialle fino a maggio. Ribadendo che non esiste una soluzione alternativa e che, nel frattempo, la campagna di vaccinazione proseguirà a ritmo serrato, così da raggiungere gli obiettivi previsti nel minor tempo possibile. Una narrazione che, però, col passare dei giorni si fa sempre meno verosimile. Tralasciando i dubbi su alcuni dei farmaci pagati a peso d’oro dall’Ue negli scorsi mesi, e sui quali anche gli scienziati continuano a interrogarsi, anche il ritmo con il quale vanno avanti le somministrazioni lascia infatti a desiderare, e parecchio. Si era detto che Pasqua sarebbe stata blindata proprio per favorire un’intensificazione delle vaccinazioni. E invece i risultati sono stati modesti: durante le festività hanno ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 aprile 2021) Continuano a tenerciin casi, con l’Italia metà arancione e metà rossa e senza zone gialle fino a maggio. Ribadendo che non esiste una soluzione alternativa e che, nel frattempo, la campagna di vaccinazione proseguirà a ritmo serrato, così da raggiungere gli obiettivi previsti nel minor tempo possibile. Una narrazione che, però, col passare dei giorni si fa sempre meno verosimile. Tralasciando i dubbi su alcuni dei farmaci pagati a peso d’oro dall’Ue negli scorsi mesi, e sui quali anche gli scienziati continuano a interrogarsi, anche il ritmo con il quale vanno avanti le somministrazioni lascia infatti a desiderare, e parecchio. Si era detto chesarebbe stata blindata proprio per favorire un’intensificazione delle. E invece i risultatistati modesti: durante le festività hanno ...

ricpuglisi : Mi domando quanti siano gli italiani che si sono fatti schiavizzare il cervello dai #MoriremoTutti - RobTallei : Stamattina sentito un famoso virologo parlare di 11 mln di italiani vaccinati. Quando invece abbiamo 11 mln di somm… - ItalyMFA : Tanti auguri di buona Pasqua e un pensiero di #pace e speranza dalla #Farnesina a tutti gli italiani in Patria e ne… - foodaffairs_it : Trend. Ecco i ‘comfort food’ che gli italiani hanno cucinato e/o imparato a cucinare nell’ultimo anno e gli oggetti… - fmimolise : MotoGP 2021, GP Qatar/2: le pagelle: Lode per il rookie Martin, punteggio pieno per Quartararo; bene i ducatisti a… -