Gli ambulanti protestano contro le chiusure e la mancanza di ristori: bloccata l'autostrada Napoli - Caserta (Di martedì 6 aprile 2021) Le proteste degli ambulanti si fa sentire in tutta Italia. La categoria è stata piagata dalle chiusure e i ristori per loro sono insufficienti e non corrispondenti alle richieste. La mobilitazione ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) Le proteste deglisi fa sentire in tutta Italia. La categoria è stata piagata dallee iper loro sono insufficienti e non corrispondenti alle richieste. La mobilitazione ...

