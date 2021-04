Giugliano. Nuovo bollettino Covid, il sindaco: “C’è poco da stare sereni” (Di martedì 6 aprile 2021) Giugliano. Calano i contagi nella Terza città della Campania. Negli ultimi sette giorni si registrano, infatti, 658 positivi; 195 in meno rispetto al 29 marzo. A fornire i dati è il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che ha diramato il bollettino settimanale sui suoi canali social. Giugliano. Nuovo bollettino Covid, il sindaco: “C’è poco da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021). Calano i contagi nella Terza città della Campania. Negli ultimi sette giorni si registrano, infatti, 658 positivi; 195 in meno rispetto al 29 marzo. A fornire i dati è ildi, Nicola Pirozzi, che ha diramato ilsettimanale sui suoi canali social., il: “C’èda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Nuovo Giugliano, protesta con striscione contro le chiusure Covid:'Lo Stato carnefice delle attività' ... nei pressi del centro storico di Giugliano. Una protesta pacifica ma dura e chiara. Molte attività commerciali si aspettavano dopo Pasqua di poter riaprire ed invece a causa del nuovo Dpcm e della ...

In giro con un sacchetto con droga e munizioni: arrestato (di nuovo) un 33enne nel Napoletano I Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni Patrizio Formato , 33enne di Giugliano già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri stanno percorrendo via reginelle e notano il 33enne che passeggia con un sacchetto tra le mani. Formato vede i carabinieri e getta la busta con ...

Covid a Giugliano: 413 nuovi positivi in una settimana. Il sindaco: "Non è possibile andare avanti così" GIUGLIANO IN CAMPANIA - Il Sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha aggiornato poco fa la situazione dei contagi da Coronavirus in città. Questo è quanto reso noto dal primo cittadino sulla sua pagina ...

Giugliano, protesta con striscione contro le chiusure Covid:”Lo Stato carnefice delle attività” “Le attività colpevoli del Covid? Lo Stato carnefice delle attività. La vergogna di essere italiani”. Questa la scritta comparsa su uno striscione affisso all’estermo di un centro estetico Punto Felic ...

I Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni Patrizio Formato , 33enne di Giugliano già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri stanno percorrendo via reginelle e notano il 33enne che passeggia con un sacchetto tra le mani. Formato vede i carabinieri e getta la busta con ...