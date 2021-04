Giudice sportivo: un turno a 7 giocatori e al tecnico Juric (Di martedì 6 aprile 2021) Sette giocatori ed un allenatore, Ivan Juric del Verona, sono stati squalificati per un turno. Questo il responso del Giudice sportivo dopo le gare dell'ultima giornata del campionato di Serie A. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Setteed un allenatore, Ivandel Verona, sono stati squalificati per un. Questo il responso deldopo le gare dell'ultima giornata del campionato di Serie A. ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Giudice Sportivo, sanzione di 2.000 euro a Bernardeschi per la simulazione contro il Toro - easygius : @filippo1176 @ZZiliani Il Toro lo ha giudicato il giudice sportivo non io. E ti ripeto, ma forse dovrei fare in voc… - CalciohellasIt : #GiudiceSportivo, una giornata a #Juric e #Lovato - BarattiniSergio : RT @CarrareseCalcio: ?? GIUDICE SPORTIVO: Squalifiche per Luci e Pasciuti. - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieA | #GiudiceSportivo, le decisioni per la 30ª giornata: gli squalificati -