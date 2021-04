Giro d’Italia nel Sannio, riunione in Provincia in vista della tappa del 15 maggio (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta stamani una riunione in preparazione della 8a tappa Foggia-Guardia Sanframondi del prossimo 15 maggio per la 104a edizione del Giro ciclistico d’Italia. Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha voluto riunire in Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori gli amministratori dei Comuni sanniti attraversati dalla carovana rosa in un percorso tanto suggestivo quanto impegnativo, soprattutto in considerazione dell’andamento altimetrico dalla località Bocca della Selva a Pietraroja e Cusano Mutri sino alla Vallata telesina. Di Maria, che aveva al suo fianco il Sindaco di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo, ha dichiarato di aver avviato per tempo un monitoraggio della rete ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta stamani unain preparazione8aFoggia-Guardia Sanframondi del prossimo 15per la 104a edizione delciclistico. Il PresidenteAntonio Di Maria ha voluto riunire in Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori gli amministratori dei Comuni sanniti attraversati dalla carovana rosa in un percorso tanto suggestivo quanto impegnativo, soprattutto in considerazione dell’andamento altimetrico dalla località BoccaSelva a Pietraroja e Cusano Mutri sino alla Vallata telesina. Di Maria, che aveva al suo fianco il Sindaco di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo, ha dichiarato di aver avviato per tempo un monitoraggiorete ...

