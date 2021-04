Giordania, ma cosa è successo davvero nella famiglia reale (Di martedì 6 aprile 2021) «Alla luce degli sviluppi degli ultimi due giorni, mi metto nelle mani di Sua Maestà il Re, sottolineando che rimarrò nell’era dei padri e dei nonni, fedele alla loro eredità, seguendo il loro cammino, fedele a loro e a Sua Maestà». Se non è un dietrofront è certamente un rientro nei ranghi quello del principe Hamzah bin Hussein. Il Re è il suo fratellastro, Abdallah II di Giordania che regna dal 1999, da quando, poco prima di morire il padre re Hussein tolse il titolo di principe ereditario al 19enne Hamzah, figlio della quarta moglie Noor, per darlo a lui allora 37enne. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) «Alla luce degli sviluppi degli ultimi due giorni, mi metto nelle mani di Sua Maestà il Re, sottolineando che rimarrò nell’era dei padri e dei nonni, fedele alla loro eredità, seguendo il loro cammino, fedele a loro e a Sua Maestà». Se non è un dietrofront è certamente un rientro nei ranghi quello del principe Hamzah bin Hussein. Il Re è il suo fratellastro, Abdallah II di Giordania che regna dal 1999, da quando, poco prima di morire il padre re Hussein tolse il titolo di principe ereditario al 19enne Hamzah, figlio della quarta moglie Noor, per darlo a lui allora 37enne.

Advertising

giulianol : RT @Il_Vitruviano: Cosa sta accadendo realmente in Giordania e cosa c’è dietro - stopaltelevoto : Creo che tra una cosa e l’altra ci siamo (mi sono?) totalmente persi il tentativo di colpo di stato in Giordania - radio3mondo : Ci spostiamo ora verso la Giordania con @TrombettaLorenz per capire cosa accade con il principe Hamzah bin Hussein… - elenagrigatt : RT @periodicodaily: Cenerentolo? Cosa nascondono gli arresti in Giordania (Video) #Giordania #Cenerentolo @elenagrigatt - VaniaDelli : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Giuseppe Santomartino Cosa sta accadendo realmente in #Giordania e cosa c’è dietro… -