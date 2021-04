Giochi di Tokyo: la favola della giapponese che ha sconfitto la leucemia e il sogno della Suarez Navarro (Di martedì 6 aprile 2021) Rikako Ikee ha sconfitto la leucemia e si è qualificata per Tokyo 2020 Nelle ultime ore si è parlato molto di due sportive: Rikako Ikee e di Carla Suarez Navarro. La prima è una nuotatrice giapponese di 19 anni la seconda è una tennista spagnola di 32 anni. Cosa hanno in comune? Purtroppo due malattie che hanno messo a repentaglio le loro carriere. La Ikee ha ricevuto la diagnosi della leucemia a marzo 2019: dopo 10 mesi in ospedale ha raccontato la sua esperienza e la sua lotta a questa malattia. In questi giorni, in occasione dei Campionati Nazionali Giapponesi la ragazza ha strappato il pass (solo nella staffetta) per la rassegna che si terrà proprio a “casa”. La Ikee da tempo, nonostante la sua giovane età viene considerata una ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) Rikako Ikee halae si è qualificata per2020 Nelle ultime ore si è parlato molto di due sportive: Rikako Ikee e di Carla. La prima è una nuotatricedi 19 anni la seconda è una tennista spagnola di 32 anni. Cosa hanno in comune? Purtroppo due malattie che hanno messo a repentaglio le loro carriere. La Ikee ha ricevuto la diagnosia marzo 2019: dopo 10 mesi in ospedale ha raccontato la sua esperienza e la sua lotta a questa malattia. In questi giorni, in occasione dei Campionati Nazionali Giapponesi la ragazza ha strappato il pass (solo nella staffetta) per la rassegna che si terrà proprio a “casa”. La Ikee da tempo, nonostante la sua giovane età viene considerata una ...

Advertising

Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - lucianonobili : 'Piango per l'emozione. Mi sento come una 15enne innamorata del nuoto'. Federica #Pellegrini conquista la qualifi… - rtl1025 : ?? 'Piango per l'emozione'. Federica #Pellegrini conquista la qualificazione ai Giochi di #Tokyo nei 200 sl, e a fi… - Agenzia_Italia : La Corea del Nord non andrà ai Giochi di Tokyo, niente diplomazia olimpica con il Sud - Gazzetta_it : Paura del #Covid la Corea del Nord rinuncia ai Giochi di #Tokyo -