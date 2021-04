Gianni Morandi racconta il travaglio successivo all’incidente: «Ustioni sul 15 per cento del corpo» (Di martedì 6 aprile 2021) ««Col passare dei giorni mi spavento sempre di più perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato». Così Gianni Morandi, che da tre settimane è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato per le cure agli ustionati, parla dell’incidente del quale è stato vittima mentre bruciava le sterpaglie nel giardino di casa. L’occasione è un’intervista a Il Resto del Carlino, dove ha aggiunto che le bruciature hanno riguardato il 15 per cento del corpo: mani, gambe e anche un un orecchio. Con un dolore talmente forte che durante le medicazioni, il cantante 76enne, dev’essere sedato: «Quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano». X Leggi anche › Gianni ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 aprile 2021) ««Col passare dei giorni mi spavento sempre di più perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato». Così, che da tre settimane è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato per le cure agli ustionati, parla dell’incidente del quale è stato vittima mentre bruciava le sterpaglie nel giardino di casa. L’occasione è un’intervista a Il Resto del Carlino, dove ha aggiunto che le bruciature hanno riguardato il 15 perdel: mani, gambe e anche un un orecchio. Con un dolore talmente forte che durante le medicazioni, il cantante 76enne, dev’essere sedato: «Quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano». X Leggi anche ›...

