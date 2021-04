Gianni Morandi: il racconto del cantante dopo l’incidente. Ustioni “sul 15% del corpo” (Di martedì 6 aprile 2021) Gianni Morandi è ricoverato ormai da settimane nel reparto grandi ustionati del Bufalini di Cesena dopo un incidente domestico che gli ha provocato gravi Ustioni alla mani. Adesso è lui stesso a raccontare come si sente e le sue condizioni di salute dopo l’incidente che l’ha fatto finire tra le fiamme. Gianni Morandi: il racconto dell’incidente “Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato“, ha raccontato Gianni Morandi al Resto del Carlino. “Prima di tutto, ho salvato la vita: perché quando cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021)è ricoverato ormai da settimane nel reparto grandi ustionati del Bufalini di Cesenaun incidente domestico che gli ha provocato gravialla mani. Adesso è lui stesso a raccontare come si sente e le sue condizioni di saluteche l’ha fatto finire tra le fiamme.: ildel“Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato“, ha raccontatoal Resto del Carlino. “Prima di tutto, ho salvato la vita: perché quando cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in ...

