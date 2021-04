Advertising

RaiNews : Da domani 5,6 milioni di studenti tornano in classe: 2 su 3 - Marilenapas : RT @SkyTG24: Scuola, Giannelli a Sky TG24: “Vaccinato oltre l’80% del personale” - infoitinterno : Scuola, Giannelli: “Oltre l’80% del personale è stato vaccinato” - Trentin0 : SCUOLA - Il presidente dell'Associazione nazionale presidi Giannelli: vaccinato l'80% del personale scolastico. - Marilenapas : RT @RaiNews: Da domani 5,6 milioni di studenti tornano in classe: 2 su 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli vaccinato

Agenzia ANSA

"Oltre l'80% del personale scolastico è stato". Ad affermarlo è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi (Anp), Antonello, durante un'intervista a SkyTg24. Sul ventilato monitoraggio nelle scuole, ha aggiunto, "...'Oltre l'80% del personale scolastico è stato'. Ad affermarlo è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi (Anp), Antonello, durante un'intervista a SkyTg24. Da domani rientreranno a scuola per seguire le lezioni in ...“Vaccinato oltre l’80% del personale”, Così il presidente dell’Associazione nazionale dei Presidi, Antonello Giannelli in vista del ritorno sui banchi di oltre 5 milioni di studenti, tra zone rosse e ..."Oltre l'80% del personale scolastico è stato vaccinato". Ad affermarlo è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi (Anp), Antonello Giannelli, durante ...