Gianluigi Paragone | chi è il giornalista e politico italiano

Gianluigi Paragone è un giornalista italiano, politico e conduttore televisivo spesso invitato a programmi televisivi in veste di opinionista su categoria politica. Scopriamo insieme tutto sulla sua carriera e vita privata. Gianluigi Paragone è nato il 7 agosto 1971 sotto il segno del combattivo Leone. La sua famiglia ha origini sannite e sin da piccolo nutre una profonda passione per tutto quello che riguarda la politica e la scrittura. Dopo gli studi diventa giornalista presso La Prealpina seguendo da vicino quelle che sono le attività di Umberto Bossi e Roberto Maroni della Lega Nord. Una volta terminata questa esperienza passa a Rete 55 una emittente televisiva locale della provincia di Varese, approdando dopo qualche tempo a la direzione del ...

