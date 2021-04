Genshin Impact presenta personaggi controversi? #BoycottGenshin è l'hashtag di tendenza su Twitter (Di martedì 6 aprile 2021) #BoycottGenshin è di tendenza su Twitter, con i giocatori che affermano di voler boicottare Genshin Impact a causa di alcune presunte scelte controverse nel gioco. L'hashtag ha iniziato a fare tendenza da qualche ora, dopo che i giocatori hanno sottolineato che le specie nemiche chiamate "Hilichurl" del gioco sono almeno in parte basate su popolazioni indigene. Genshin Impact descrive gli hilichurl come "mostri umanoidi primitivi" nel suo Manuale dell'avventuriero, aggiungendo che "sono mostri semplicemente incapaci di comunicazione". Sempre con questo hashtag è stato condiviso un video di MiHoYo nel 2020 in cui viene mostrato uno sviluppatore che anima uno di questi nemici basandosi su immagini di persone indigene. Il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) #Boycottè disu, con i giocatori che affermano di voler boicottarea causa di alcune presunte scelte controverse nel gioco. L'ha iniziato a fareda qualche ora, dopo che i giocatori hanno sottolineato che le specie nemiche chiamate "Hilichurl" del gioco sono almeno in parte basate su popolazioni indigene.descrive gli hilichurl come "mostri umanoidi primitivi" nel suo Manuale dell'avventuriero, aggiungendo che "sono mostri semplicemente incapaci di comunicazione". Sempre con questoè stato condiviso un video di MiHoYo nel 2020 in cui viene mostrato uno sviluppatore che anima uno di questi nemici basandosi su immagini di persone indigene. Il ...

