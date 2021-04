GEL acquista altre azioni proprie

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di, approvato dall’Assemblea deglisti del 28 aprile 2020, hato, tra il 29 marzo e il 1 aprile 2021, complessivamente 10.000ad un prezzo medio pari a 0,928125 euro, per un controvalore pari a 9.281,25 euro. A seguito degli acquisti comunicati, al 1 aprile la società attiva in Italia nel mercato del water treatment, detiene complessivamente 70.000, pari a circa lo 0,9732% del capitale sociale. Nel frattempo, a Piazza Affari, GEL presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 0,93 euro. (Foto: © alessandro0770 123RF)

(Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020, ha acquistato, tra il 29 marzo e il 1 aprile ...