Gazzelle: il nuovo album "OK" è già disco d'oro (Di martedì 6 aprile 2021) Classificatosi al primo posto delle classifiche Fimi Top album e Vinili nella settimana successiva alla sua uscita, oggi "OK" di Gazzelle è disco d'oro. Dopo aver conquistato fan e critica, il disco firmato Maciste Dischi/Artist First conferma quindi ancora una volta il talento del cantautore italiano. Solo dopo 24 ore dalla distribuzione dell'album, i suoi undici brani erano infatti già nella Top 50 Italia di Spotify, e 8 di questi in Top 10, mentre "Destri" e "Coltellata" arrivavano in Top 5. Tra i due, ricordiamo poi che "Destri" ha già conquistato un doppio disco di platino. Copertina ufficiale di "OK", il nuovo album di Gazzelle La tracklist di "OK" di Gazzelle Disponibile nei negozi ...

