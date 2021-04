Galeone alla Gazzetta: “Allegri ha un’offerta. Non escludo un ritorno alla Juventus” (Di martedì 6 aprile 2021) Giovanni Galeone, mentore di Max Allegri, si è concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del futuro dell’ex allenatore di Juventus, Milan e Cagliari. Un ritorno alla Vecchia Signora sarebbe possibile soprattutto per l’ottimo rapporto con Agnelli: “Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno fa l’avrei escluso. Ora no”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SUL 2021/2021 – “L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi avrà ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Giovanni, mentore di Max, si è concesso un’intervistadello Sport parlando del futuro dell’ex allenatore di, Milan e Cagliari. UnVecchia Signora sarebbe possibile soprattutto per l’ottimo rapporto con Agnelli: “Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suosia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno fa l’avrei escluso. Ora no”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SUL 2021/2021 – “L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi avrà ...

