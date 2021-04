Future USA piatti dopo seduta record

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che laodierna del mercato americano aprirà in piatta. La borsa a stelle e strisce dovrebbe tirare il fiatol’ottimadi ieri, quando il Dow Jones e l’S&P 500 hanno ritoccato i loro. Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,11% a 33.377 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,10% a 4.063 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece pressoché piatto, segnando un aumento dello 0,04% a 13.590 punti. Tra i titoli che stanno scambiando maggiormente in rialzo nel pre-market ci sono Illumina, i cui risultati trimestrali hanno superato le aspettative, e Cara Therapeutics, per l’entrata nel S&P SmallCap 600 index. Balzo della SPAC Mudrick Capital per la decisione di portare in borsa Topps. (Foto: © Frederic ...

Advertising

LieraMarco : Negli USA giustamente si preoccupano 1) del fardello lasciato sulle generazioni future dal maggior debito creato da… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - XNover_HD : @Bebop_204 @DB_Legends_ES Usa future - DividendProfit : Future USA positivi aspettando Wall Street - fisco24_info : Borsa: Asia positiva in scia piano Usa, Europa prevista incerta: Attesi una serie di dati, future Wall Street orien… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA

Teleborsa

L'andamento deiindica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in piatta . La borsa a stelle e strisce dovrebbe tirare il fiato dopo l'ottima seduta di ieri, quando il Dow Jones e l'S&P 500 ...Il prezzo del petrolio è in rialzo grazie ai dati economici positivi arrivati dae Cina nelle ultime 24 ore, dopo alcune sedute interlocutorie su cui avevano inciso la decisione ... isul ...I dati su manifatturiero e occupazione in Usa accrescono la fiducia degli investitori, mentre l'occupazione in Eurozona rimane stabile a febbraio. Cambio euro/dollaro poco mosso. Ancora in aumento il ...(Teleborsa) - L'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in piatta. La borsa a stelle e strisce dovrebbe tirare il fiato dopo l'ottima seduta di ieri, quando ...