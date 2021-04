Furto di dati da facebook, anche quelli di circa 36 milioni di italiani: Garante privacy, rendere subito disponibile un servizio di verifica La violazione riguarda circa 533 milioni di iscritti nel mondo (Di martedì 6 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’autorità Garante per la privacy: Con riferimento ai dati di circa 36 milioni italiani, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di una violazione dei sistemi di facebook, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto al social network di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione. In caso affermativo, infatti, il numero di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’autoritàper la: Con riferimento aidi36, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di unadei sistemi di, ilper la protezione deipersonali ha chiesto al social network diimmediatamenteunche consenta a tutti gli utentidire se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla. In caso affermativo, infatti, il numero di ...

