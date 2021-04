Furto dati Facebook, Garante Privacy: “Subito verifiche su utenti italiani” (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione. Questa la richiesta rivolta dal Garante per la Privacy a Facebook in seguito alla violazione dei sistemi del social network che ha reso disponibili online i dati di circa 36 milioni italiani, compresi numeri telefonici e indirizzi mail. Il Garante ha, inoltre, avvertito che l’eventuale utilizzo di questi dati, anche per fini positivi, è vietato dalla normativa in materia di Privacy, essendo frutto di un trattamento illecito. In caso di coinvolgimento nella violazione – sottolinea il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti glidi verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione. Questa la richiesta rivolta dalper lain seguito alla violazione dei sistemi del social network che ha reso disponibili online idi circa 36 milioni, compresi numeri telefonici e indirizzi mail. Ilha, inoltre, avvertito che l’eventuale utilizzo di questi, anche per fini positivi, è vietato dalla normativa in materia di, essendo frutto di un trattamento illecito. In caso di coinvolgimento nella violazione – sottolinea il ...

