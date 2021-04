Frasi Nel Fuoco è il nuovo singolo dei Nomadi da Solo Esseri Umani: “Un inno alla vita e all’amore” (Di martedì 6 aprile 2021) “Un inno alla vita e all’amore”, con queste semplici parole Beppe Carletti annuncia il nuovo singolo dei Nomadi in arrivo su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo dei Nomadi Frasi Nel Fuoco, questo il titolo del nuovo singolo dei Nomadi, anticipa il disco Solo Esseri Umani in uscita il 23 aprile 2021. Titoli emblematici, spiega la band del compianto Augusto Daolio, che si collocano in un periodo storico fatto di grandi incertezze e grandi paure. Le Frasi Nel Fuoco vengono fuori dalla ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) “Un”, con queste semplici parole Beppe Carletti annuncia ildeiin arrivo su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. IldeiNel, questo il titolo deldei, anticipa il discoin uscita il 23 aprile 2021. Titoli emblematici, spiega la band del compianto Augusto Daolio, che si collocano in un periodo storico fatto di grandi incertezze e grandi paure. LeNelvengono fuori d...

