Forum del Terzo settore dell’Emilia-Romagna | c’è chi soffre | basta furbi

BOLOGNA – Il rischio che la pandemia acuisca le fratture sociali è concreto. Per questo il Forum del Terzo settore dell'Emilia-Romagna mette in guardia sulla "situazione di difficoltà e di grande preoccupazione nella quale versano tante famiglie, cittadini, lavoratori e imprese". Un quadro che potrebbe peggiorare "quando le persone non potranno più contare sugli ammortizzatori attivati durante la pandemia, assieme a chi, già da ora, non ha potuto contare su sostegni adeguati".

