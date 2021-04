Formazioni ufficiali Real Madrid-Liverpool, Champions League 2020/2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Le Formazioni ufficiali di Real Madrid-Liverpool, gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. I Blancos, dopo aver primeggiato nel girone con Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk e Inter, agli ottavi di finale di sono sbarazzati (non senza difficoltà) dell’Atalanta. Primo posto nel girone (Ajax, Atalanta e Midtjylland) anche per i Reds, che hanno poi avuto agevolmente la meglio sul Lipsia. Allo stadio Alfredo Di Stefano il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:00. Le Formazioni ufficiali Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius, ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ledi, gara valevole per l’andata dei quarti di finale di. I Blancos, dopo aver primeggiato nel girone con Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk e Inter, agli ottavi di finale di sono sbarazzati (non senza difficoltà) dell’Atalanta. Primo posto nel girone (Ajax, Atalanta e Midtjylland) anche per i Reds, che hanno poi avuto agevolmente la meglio sul Lipsia. Allo stadio Alfredo Di Stefano il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:00. Le: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius, ...

