Formazioni ufficiali Manchester City Borussia Dortmund | le scelte degli allenatori

(Di martedì 6 aprile 2021) Ledimatch valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/2021.(4-3-3): Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne.(4-3-3): Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro, Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland. Leggi su Calcionews24.com

Ledi Manchester City Borussia Dortmund match valido per i quarti d'andata della Champions League 2020/2021: le scelte degli ...REAL MADRID (4 - 3 - 3): Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr. All. Zidane LIVERPOOL (4 - 3 - 3): Alisson, ...Le formazioni ufficiali di Manchester City-Borussia Dortmund del 6 aprile 2021: incontro valevole per l'andata dei quarti di Champions League, calcio d'inizio alle 21.Real Madrid-Liverpool è una partita di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni ufficiali, diretta tv in chiaro e streaming.