Focolaio Covid nell’Italia | il caso Verratti fa scattare l’allarme

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilesplosotiene ancora con il fiato sospeso. Sul contagio disi è espresso un noto virologo. Ilscoppiato nella nazionale italiana tiene ancora col fiato sospeso. Come abbiamo ormai imparato da un po’ nel corso del tempo, servono giorni per stabilire se effettivamente il rischio contagio sia stato scampato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : Il focolaio #Covid della spedizione azzurra ???? era conclamato da giovedì scorso. La realtà è che bisogna dare atto… - capuanogio : Il #Sassuolo continua a tenere fuori squadra i giocatori rientranti dalla sosta delle nazionali dove si è sviluppat… - Tg3web : Preoccupa la notizia di un focolaio covid all'ospedale di Abbiategrasso, nel Milanese. Alcuni sanitari risultano po… - enrico_gasta : RT @esistenzialinte: Il focolaio covid della giuventus è colpa della nazionale naturalmente mica del fatto che si trovano in 50 tutti i mer… - AleGobbo87 : RT @capuanogio: Il focolaio #Covid della spedizione azzurra ???? era conclamato da giovedì scorso. La realtà è che bisogna dare atto al #Sass… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

Alle spalle di Osimhen torneranno Insigne, Zielinski (tenuto fuori con il Crotone per motivi legati aldi- 19 scoppiato nel ritiro della nazionale polacca) e Politano (preferito a un ......all interno del '' della Nazionale di Roberto Mancini. Il comunicato della Juventus 'Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per- 19 ...Bernardeschi positivo al Covid-19, Demiral invece negativo e a disposizione di ... è l’ultimo caso di contagio emerso dal focolaio azzurro. Al momento, purtroppo, la Nazionale italiana conta un totale ...StampaLa decisione del governo di prevedere la presenza scolastica fino alla prima media nelle zone rosse “non ammette alcun intervento in deroga da parte dei presidenti di Regione o delle province au ...