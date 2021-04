Fmi | la ripresa globale accelera Pil rivisto al rialzo anche per l’ Italia + 4 | 2% ma la disoccupazione è destinata a salire fino all’11 | 6%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Migliorano le previsioni sull’economia mondiale elaborate dal Fondo monetario internazionale. Nel nuovo “World Economic Outlook” pubblicato oggi, la stima sulla crescita del Prodotto interno lordo mondiale sale al 6% dal 5,5% dello scorso gennaio. Nel 2022 l’incremento dovrebbe essere invece del 4,4%, lo 0,2% in più della previsione precedente. Lo stesso Fondo avverte però che “c’è forte incertezza sulle stime” ese la crescita“il futuro presenta sfide difficili”. “La pandemia non è ancora sconfitta e i casi stannondo in vari paesi. Laè a diverse velocità”, si legge nel rapporto. Quest’anno a trainare lasaranno soprattutto gli Stati Uniti grazieai maxi piano di sostegno e rilancio dell’economia varati dalla Casa Bianca. Nel 2020 il Pil ...