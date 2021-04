Fifa, Infantino: “Vediamo la luce in fondo al tunnel, calcio ha un ruolo centrale” (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ritiene che ci sia “luce alla fine del tunnel” nel mezzo della pandemia di coronavirus e che il calcio può giocare “un ruolo centrale nel riunire le comunità”. In un articolo sulla rivista UN Chronicle il 6 aprile per le Nazioni Unite che celebrano la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, il capo del calcio mondiale ha spiegato che i vaccini significavano che la vita sarebbe stata nuovamente vissuta senza i “vincoli imposti dalla pandemia”. “Attraverso il calcio, saremo in grado di rimetterci in forma fisicamente, socializzare con i nostri compagni di squadra e rivali e riempire di nuovo gli stadi”, ha scritto il numero uno del calcio mondiale. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della, Gianni, ritiene che ci sia “alla fine del” nel mezzo della pandemia di coronavirus e che ilpuò giocare “unnel riunire le comunità”. In un articolo sulla rivista UN Chronicle il 6 aprile per le Nazioni Unite che celebrano la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, il capo delmondiale ha spiegato che i vaccini significavano che la vita sarebbe stata nuovamente vissuta senza i “vincoli imposti dalla pandemia”. “Attraverso il, saremo in grado di rimetterci in forma fisicamente, socializzare con i nostri compagni di squadra e rivali e riempire di nuovo gli stadi”, ha scritto il numero uno delmondiale. ...

Advertising

sportface2016 : #Fifa, #Infantino: 'Vediamo la luce in fondo al tunnel, calcio ha un ruolo centrale' #COVID19 - mony_carmy : Io infantino negli anni ‘90 ma non parlo del nostro bomber della Carrarese ( no il crapa pelada della Fifa non mi c… - SeEarn : FIFA – INFANTINO: “IL CALCIO È MOLTO PIÙ DI UNO SPORT: LE 11 RIFORME PER COMBATTERE LA CORRUZIONE” #FIFA… - NCN_it : FIFA – INFANTINO: “IL CALCIO È MOLTO PIÙ DI UNO SPORT: LE 11 RIFORME PER COMBATTERE LA CORRUZIONE” #FIFA… - xyz21271663 : Molto interessante -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Infantino La BeNeLiga la prospettiva di nuovi campionati sovranazionali Dopo il voto delle società belghe, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha suggerito l'ipotesi di un campionato congiunto tra Messico e Stati Uniti - tra l'altro la Major League Soccer ospita ...

Passa il lodo Klopp, il Sudamerica rinvia le qualificazioni mondiali Con una decisione inaspettata e che sicuramente fa felici molti allenatori, la Conmebol - in sintonia con Gianni Infantino, presidente Fifa - ha deciso di sospendere il doppio turno di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 previsto per la fine di marzo. E chissà che la Uefa non possa prendere la stessa ...

Fifa, Infantino: "Vediamo la luce in fondo al tunnel, calcio ha un ruolo centrale" Sportface.it Calcio: Infantino, 'si vede luce in fondo al tunnel, pallone ha ruolo centrale nel riunire comunità' Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ritiene che ci sia "luce alla fine del tunnel" nel mezzo della pandemia di coronavirus e che il calcio può giocare "un ruolo ...

Tornei transfrontalieriLa BeNeLiga la prospettiva di nuovi campionati sovranazionali Le società di calcio belghe hanno accettato l’ipotesi di creare una nuova lega con la Eredivisie olandese con la prospettiva di nuovi contratti televisivi e un maggiore appeal globale. Se dovesse nasc ...

Dopo il voto delle società belghe, il presidente dellaGianniha suggerito l'ipotesi di un campionato congiunto tra Messico e Stati Uniti - tra l'altro la Major League Soccer ospita ...Con una decisione inaspettata e che sicuramente fa felici molti allenatori, la Conmebol - in sintonia con Gianni, presidente- ha deciso di sospendere il doppio turno di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 previsto per la fine di marzo. E chissà che la Uefa non possa prendere la stessa ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ritiene che ci sia "luce alla fine del tunnel" nel mezzo della pandemia di coronavirus e che il calcio può giocare "un ruolo ...Le società di calcio belghe hanno accettato l’ipotesi di creare una nuova lega con la Eredivisie olandese con la prospettiva di nuovi contratti televisivi e un maggiore appeal globale. Se dovesse nasc ...