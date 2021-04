Facebook, rubati i dati di 533 milioni di account (Di martedì 6 aprile 2021) : gli hacker entrano in possesso di indirizzi, numeri di telefono, password e relazioni PixabayÈ successo ancora. Facebook è di nuovo al centro di una bufera per quanto riguarda la questione privacy anche se ad essere stata defraudata – insieme a milioni di persone – è l’azienda e i suoi iscritti. Gli hacker sono riusciti a mettere le mani sui dati personali di 533 milioni di account di 106 diversi paesi. Nomi e cognomi, numero di telefono, indirizzi e altro come spostamenti e relazioni è il bottino dei pirati del web. Tra questi ci sarebbero anche i dati dello stesso fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Non tutti però riescono a vedere l’azienda come vittima. I fatti riguardano 37 milioni di account in Italia, 32 ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021) : gli hacker entrano in possesso di indirizzi, numeri di telefono, password e relazioni PixabayÈ successo ancora.è di nuovo al centro di una bufera per quanto riguarda la questione privacy anche se ad essere stata defraudata – insieme adi persone – è l’azienda e i suoi iscritti. Gli hacker sono riusciti a mettere le mani suipersonali di 533didi 106 diversi paesi. Nomi e cognomi, numero di telefono, indirizzi e altro come spostamenti e relazioni è il bottino dei pirati del web. Tra questi ci sarebbero anche idello stesso fondatore diMark Zuckerberg. Non tutti però riescono a vedere l’azienda come vittima. I fatti riguardano 37diin Italia, 32 ...

