Facebook | rubati 533 milioni di dati degli utenti L’Italia uno dei Paesi più colpiti

sole24ore : #Facebook, rubati i dati di mezzo miliardo di persone. Quelli carpiti dagli #hacker apparterrebbero, solo in Italia… - Agenzia_Ansa : I dati rubati da oltre mezzo milione di profili Facebook nel 2019 possono essere ancora usati dagli hacker per comp… - SkyTG24 : Facebook, media Usa: rubati i dati di oltre 533 milioni di utenti - FigliContesi : RT @Le_Alternative: Un progetto open source fatto da due ragazzi italiani che vi permette di controllare con estrema semplicità se il vostr… - Le_Alternative : Un progetto open source fatto da due ragazzi italiani che vi permette di controllare con estrema semplicità se il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook rubati

...di dati. Una volta raggiunto il sito sarà sufficiente indicare il proprio indirizzo email nel campo apposito e attendere il responso. Si consiglia di modificare la proprio password. ...L'ideatore di Have I been pwned , Troy Hunt, spiega di essersi subito messo al lavoro per aggiungere al suo database i dati provenienti dall'attacco sferrato a. Da oggi quindi Have I been ...Sul sito Have I Been Pwned è possibile inserire l'indirizzo email per verificare la sua presenza nel database degli account Facebook finito online.Sapere se i propri dati sono finiti tra quelli rubati può essere utile a prepararsi in anticipo nei confronti di raggiri e truffe, e per farlo basta ...