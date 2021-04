Facebook ha chiuso la pagina della testata “Il Primato Nazionale”, vicina ai neofascisti di CasaPound (Di martedì 6 aprile 2021) Facebook chiude la pagina de Il Primato Nazionale La pagina della testata sovranista Il Primato Nazionale è stata cancellata da Facebook. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 aprile, il profilo social da circa 90mila “like” del giornale (online quotidiano e mensile cartaceo, ndr) legata all’organizzazione di estrema destra, CasaPound Italia, è diventato irreperibile. Al suo posto compare un avviso, che recita “Questa pagina non è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o la pagina potrebbe essere stata rimossa”. L’oscuramento sarebbe scattato in seguito a violazioni delle politiche della piattaforma di Mark Zuckerberg in materia di diffusione ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021)chiude lade IlLasovranista Ilè stata cancellata da. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 aprile, il profilo social da circa 90mila “like” del giornale (online quotidiano e mensile cartaceo, ndr) legata all’organizzazione di estrema destra,Italia, è diventato irreperibile. Al suo posto compare un avviso, che recita “Questanon è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o lapotrebbe essere stata rimossa”. L’oscuramento sarebbe scattato in seguito a violazioni delle politichepiattaforma di Mark Zuckerberg in materia di diffusione ...

