Facebook ha chiuso la pagina del quotidiano neofascista Il Primato Nazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Casapound a Torre Maura, Roma, 6 aprile 2019 (foto: Valerio Portelli/LaPresse)Facebook ha chiuso la pagina del quotidiano online Il Primato Nazionale gestito dal movimento neofascista italiano Casapound. La motivazione dietro alla chiusura a tempo indeterminato decisa dal social network è collegata alla violazione delle politiche di Facebook in merito alla diffusione di contenuti che incitano alla violenza, all'odio razziale e a contenuti che inneggiano al fascismo e al nazismo. Secondo i "fascisti del terzo millennio" – come si sono autoproclamati i militanti di Casapound – il ban della pagina del loro quotidiano online sarebbe avvenuta per ostacolare la conferenza che avrebbe dovuto ospitare in diretta mercoledì 7 ...

