Fabio Cannavaro, tackle duro al calcio italiano: “Tra i peggiori in Europa…” (Di martedì 6 aprile 2021) Fabio Cannavaro, ex difensore di Parma, Juventus e Real Madrid e campione del mondo con la Nazionale di Marcello Lippi nel Mondiale teutonico del 2006, si è soffermato sul calcio italiano e sull’attuale Italia guidata da Roberto Mancini. Non sono parole al miele quelle proferite, in una recentissima intervista, da Fabio Cannavaro. L’attuale allenatore del Guangzhou, club che milita nella massima serie calcistica cinese, ha detto senza troppi giri di parole che il calcio italiano è uno dei peggiori in Europa. Di contro, la Nazionale allenata da Roberto Mancini sembra venire incontro alla sue aspettative. Fabio Cannavaro: “Ma la Nazionale è bella…” Ecco le parole, rilasciate a La Gazzetta dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021), ex difensore di Parma, Juventus e Real Madrid e campione del mondo con la Nazionale di Marcello Lippi nel Mondiale teutonico del 2006, si è soffermato sule sull’attuale Italia guidata da Roberto Mancini. Non sono parole al miele quelle proferite, in una recentissima intervista, da. L’attuale allenatore del Guangzhou, club che milita nella massima serie calcistica cinese, ha detto senza troppi giri di parole che ilè uno deiin Europa. Di contro, la Nazionale allenata da Roberto Mancini sembra venire incontro alla sue aspettative.: “Ma la Nazionale è bella…” Ecco le parole, rilasciate a La Gazzetta dello ...

