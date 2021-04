Europei di calcio, sì di Speranza alla presenza del pubblico allo stadio (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Il governo italiano ha chiesto parere al Cts, per valutare, sulla base del quadro epidemiologico e dell'andamento delle vaccinazioni, la possibilità di prevedere una presenza limitata di pubblico per gli Europei di calcio che si terranno a partire dall'11 giugno. È quanto si apprende da fonti di governo. Nel pomeriggio il presidente federale, Gabriele Gravina, ha ricevuto una nota da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, con oggetto la presenza di pubblico in occasione delle partite del campionato Europeo. "La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio - ha dichiarato Gravina - ringrazio in particolare il ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Il governo italiano ha chiesto parere al Cts, per valutare, sulla base del quadro epidemiologico e dell'andamento delle vaccinazioni, la possibilità di prevedere unalimitata diper glidiche si terranno a partire dall'11 giugno. È quanto si apprende da fonti di governo. Nel pomeriggio il presidente federale, Gabriele Gravina, ha ricevuto una nota da parte del ministro della Salute, Roberto, con oggetto ladiin occasione delle partite del campionato Europeo. "La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al- ha dichiarato Gravina - ringrazio in particolare il ministro della Salute, Roberto, ...

