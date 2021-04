Europei di calcio, governo disponibile per presenza pubblico (Di martedì 6 aprile 2021) Il governo - apprende l’ANSA - ha appena dato alla Federcalcio la sua disponibilità per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite degli Europei di calcio al via l?11 giugno. Il ministro della salute Speranza ha infatti inviato al presidente della Figc Gravina una lettera con il suo assenso (che verrà immediatamente girato all’Uefa): nella mail si afferma che toccherà ora al Cts “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”. L’indicazione del governo italiano arriva alla Figc in una giornata in cui altre realtà europee, come la Germania, faticano a trovare un’intesa. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Il- apprende l’ANSA - ha appena dato alla Federla sua disponibilità per ladiallo stadio Olimpico per le partite deglidial via l?11 giugno. Il ministro della salute Speranza ha infatti inviato al presidente della Figc Gravina una lettera con il suo assenso (che verrà immediatamente girato all’Uefa): nella mail si afferma che toccherà ora al Cts “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”. L’indicazione delitaliano arriva alla Figc in una giornata in cui altre realtà europee, come la Germania, faticano a trovare un’intesa.

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - sportli26181512 : Euro 2020: in Italia via libera al pubblico negli stadi. C'è l'ok del Governo: Euro 2020: in Italia via libera al p… - forzaroma : #Europei, ci sarà il pubblico: l’ok del governo #ASRoma #EURO2020 - PotereaiSith : Finalmente una bella notizia che aspettavo da tanto tempo. Spero solo che non ci sia l’obbligo del vaccino come spe… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Europei calcio Il Mondiale non scontato di Mancini Calcoli precisi ma anche discutibili, visto che per le situazioni politiche contingenti spesso i gruppi europei hanno avuto 'ospiti', dalla Siria all'Egitto. Comunque anche nell'era del Mondiale a 16 ...

Probabili formazioni Porto Chelsea/ Diretta tv, Timo Werner sotto ai riflettori ...1996 nato a Stoccarda che è alla sua prima stagione al Chelsea e più in generale nel calcio ...la maglia del Real Madrid ed è stato pure campione d'Europa con la Nazionale del Portogallo agli Europei ...

Europei di calcio 2021, Iss: “Pubblico negli stadi? Si può valutare, stiamo acquisendo tutti gli… Il Fatto Quotidiano Pubblico all'Europeo, disponibilità governo alla Federcalcio Il governo - apprende l'ANSA - ha appena dato alla Federcalcio la sua disponibilità per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite degli Europei di calcio al via l'11 giugno. Il ...

Champions League, al via i quarti di finale Ricomincia stasera la rincorsa verso la coppa “dalle grandi orecchie”: otto squadre per quattro posti disponibili. Da Zidane a Guardiola, passando per Klopp e Pochettino, da Haaland a Mbappè, i ...

Calcoli precisi ma anche discutibili, visto che per le situazioni politiche contingenti spesso i gruppihanno avuto 'ospiti', dalla Siria all'Egitto. Comunque anche nell'era del Mondiale a 16 ......1996 nato a Stoccarda che è alla sua prima stagione al Chelsea e più in generale nel...la maglia del Real Madrid ed è stato pure campione d'Europa con la Nazionale del Portogallo agli...Il governo - apprende l'ANSA - ha appena dato alla Federcalcio la sua disponibilità per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite degli Europei di calcio al via l'11 giugno. Il ...Ricomincia stasera la rincorsa verso la coppa “dalle grandi orecchie”: otto squadre per quattro posti disponibili. Da Zidane a Guardiola, passando per Klopp e Pochettino, da Haaland a Mbappè, i ...