Europei | arriva l’ok del Governo | in Italia il via libera al pubblico negli stadi

(Di martedì 6 aprile 2021) Cresce sempre più l’attesa in vista dell’Europeo, la competizione prenderà il via nel mese di giugno, nel frattempono interessanti aggiornamenti per quanto riguarda la presenza del. L’si candida ad essere un’assoluta protagonista, il rendimento con il Ct Mancini è stato veramente entusiasmante. Il merito dell’allenatore è stato quello di riportare grande fiducia dopo la debacle della mancata qualificazione al Mondiale del 2018, è riuscito a formare un ottimo gruppo e la squadra ha risposto con grandi prestazioni ma soprattutto con i risultati., la presenza delNel frattempono interessanti indicazioni per quanto riguarda la presenza del. Secondo quanto riporta l’Ansa, ilha dato alla ...

...la sua disponibilità per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite degli... L'indicazione del governo italianoalla Figc in una giornata in cui altre realtà europee, ......la sua disponibilità per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite degli... L'indicazione del governo italianoalla Figc in una giornata in cui altre realtà europee, ...L'indicazione del governo italiano arriva alla Figc in una giornata in cui altre realtà europee, come la Germania, faticano a trovare un'intesa. (ANSA).A conferma della scelta del Governo, è arrivata la risposta del presidente della FIGC ... di pubblico allo stadio Olimpico di Roma in occasione del prossimo campionato Europeo. In un momento tanto ...