Euro 2020, il Governo dice sì al pubblico negli stadi. Gravina: “Grazie Speranza” (Di martedì 6 aprile 2021) Grandi novità per Euro 2020. Stando a quanto appreso dall’ANSA, il Governo ha appena dato la propria disponibilità per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico di Roma, in occasione delle partite degli Europei di calcio al via l’11 giugno. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato al presidente della Figc Gabriele Gravina una lettera con il suo assenso, che a breve verrà girato alla Uefa. Ora sarà il Comitato Tecnico Scientifico a dover chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi. Gravina si è detto estremamente soddisfatto per questa apertura, che rappresenta un importantissimo passo in avanti verso il ritorno alla normalità: “La disponibilità acquisita dal Governo ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Grandi novità per. Stando a quanto appreso dall’ANSA, ilha appena dato la propria disponibilità per la presenza delalloo Olimpico di Roma, in occasione delle partite deglipei di calcio al via l’11 giugno. Il Ministro della Salute, Roberto, ha inviato al presidente della Figc Gabrieleuna lettera con il suo assenso, che a breve verrà girato alla Uefa. Ora sarà il Comitato Tecnico Scientifico a dover chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi.si è detto estremamente soddisfatto per questa apertura, che rappresenta un importantissimo passo in avanti verso il ritorno alla normalità: “La disponibilità acquisita dal...

