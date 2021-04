Euro 2020, il Governo dà l’ok per i tifosi allo stadio in Italia. La soddisfazione di Gravina (Di martedì 6 aprile 2021) Il Governo Draghi ha dato la “disponibilità” alla presenza di spettatori per le quattro partite della rassegna continentale che si giocheranno allo stadio Olimpico di Roma (si comincerà con Italia-Turchia l’11 giugno, poi Italia-Svizzera il 16 giugno, Italia-Galles il 20, e un quarto di finale il 3 luglio). Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ricevuto poco fa una lettera del Ministro della Salute Roberto Speranza con il suo assenso, che sarà ora immediatamente girato all’Uefa. La Federcalcio Europea voleva infatti un via libera per quanto riguarda almeno il 25% della capienza. Nella mail di Speranza si afferma che ora toccherà al Cts “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”. Non viene quindi indicato il numero ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) IlDraghi ha dato la “disponibilità” alla presenza di spettatori per le quattro partite della rassegna continentale che si giocherannoOlimpico di Roma (si comincerà con-Turchia l’11 giugno, poi-Svizzera il 16 giugno,-Galles il 20, e un quarto di finale il 3 luglio). Il presidente della Figc Gabrieleha ricevuto poco fa una lettera del Ministro della Salute Roberto Speranza con il suo assenso, che sarà ora immediatamente girato all’Uefa. La Federcalciopea voleva infatti un via libera per quanto riguarda almeno il 25% della capienza. Nella mail di Speranza si afferma che ora toccherà al Cts “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”. Non viene quindi indicato il numero ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? - Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - carlosibilia : L'Italia torna in sella, 2020 da record: vendute 2 milioni di biciclette, soprattutto e-bike, per un fatturato da d… - Dontlookback81 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? - Melania9811 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? -