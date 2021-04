Euro 2020 con il pubblico in Italia, c’è l’ok del governo (Di martedì 6 aprile 2021) Euro 2020 con il pubblico negli stadi in Italia: c’è l’ok del governo. Nel pomeriggio il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ricevuto una nota da parte del ministro della Salute Roberto Speranza con oggetto la presenza di pubblico in occasione delle partite del campionato Europeo che si aprirà a giugno. “La disponibilità acquisita dal governo Italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio -ha dichiarato Gravina-. Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al Cts di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza di pubblico allo stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno in occasione ... Leggi su funweek (Di martedì 6 aprile 2021)con ilnegli stadi in: c’èdel. Nel pomeriggio il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ricevuto una nota da parte del ministro della Salute Roberto Speranza con oggetto la presenza diin occasione delle partite del campionatopeo che si aprirà a giugno. “La disponibilità acquisita dalno è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio -ha dichiarato Gravina-. Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al Cts di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza diallo stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno in occasione ...

