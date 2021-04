Euro 2020 con il pubblico in Italia, c’è l’ok del governo (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Euro 2020 con il pubblico negli stadi in Italia: c’è l’ok del governo. Nel pomeriggio il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ricevuto una nota da parte del ministro della Salute Roberto Speranza con oggetto la presenza di pubblico in occasione delle partite del campionato Europeo che si aprirà a giugno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) –con ilnegli stadi in: c’èdel. Nel pomeriggio il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ricevuto una nota da parte del ministro della Salute Roberto Speranza con oggetto la presenza diin occasione delle partite del campionatopeo che si aprirà a giugno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

