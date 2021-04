Euro 2020: arriva l'ok del Governo per la parziale apertura degli stadi (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 aprile 2021 " Il mondo dello sport e del calcio intravedono una piccola luce in fondo al tunnel della pandemia: quest'oggi, infatti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza , ha comunicato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 aprile 2021 " Il mondo dello sport e del calcio intravedono una piccola luce in fondo al tunnel della pandemia: quest'oggi, infatti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza , ha comunicato ...

Advertising

Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - Agenzia_Italia : Europei di calcio, sì di Speranza alla presenza del pubblico allo stadio - carlosibilia : L'Italia torna in sella, 2020 da record: vendute 2 milioni di biciclette, soprattutto e-bike, per un fatturato da d… - FcInterNewsit : Euro 2020, l'Irlanda ritira la candidatura. L'Inghilterra si offre ad ospitare più gare del torneo - infoitsport : Gravina: «La volontà del Governo è ospitare EURO 2020» -