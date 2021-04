Estrazione Lotto e Superenalotto di martedì 6 aprile

(Di martedì 6 aprile 2021) Le estrazioni dele del Superenadel 62021. Ecco tutti i numeri estratti nel primo appuntamento settimanale. ROMA – Le estrazioni dele del Superenacontinuano senza sosta. Dal 4 maggio 2020 sono ritornati i tre appuntamenti settimanali (, giovedì e sabato) per sfidare la fortuna. 2021 Primo appuntamento settimanale con l’dei numeri die Superena. Il montepremi è di 132,6 milioni di euro. BARI 53 28 38 56 87CAGLIARI 51 75 21 39 41FIRENZE 19 8 22 86 48GENOVA 80 40 2 24 72MILANO 77 21 14 27 11NAPOLI 55 41 42 59 77PALERMO 5 82 84 29 28ROMA 59 41 79 24 84TORINO 68 74 29 25 73VENEZIA 1 21 44 11 40NAZIONALE 86 12 89 62 15 Numeri Superena– 77 – ...

