Errani-Sorribes Tormo in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Bogotà 2021

Sara Errani esordirà al Wta 250 di Bogotà 2021, affrontando l'ostica Sara Sorribes Tormo al primo turno dell'evento colombiano. L'azzurra proverà a contrastare il momento di grazie dell'avversaria spagnola, in evidenza recentemente per il suo schema difesa-contrattacco, usualmente efficace. Errani giocherà le proprie carte sul rosso, superficie storicamente preferita. La sfida andrà in scena martedì 6 aprile, dalle ore 17:00 italiane. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile sul sito ufficiale dell'emittente citata. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione.

