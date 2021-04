ePrix Roma | Jaguar cerca il bis | Gruppo 1 permettendo

(Di martedì 6 aprile 2021)da seguire, nel terzo e quarto appuntamento del mondiale di Formula E, che fa tappa a. L'esordio in Arabia ha sorriso a Evans - podio per lui in gara - 1 - e, ancor di più, a Bird, oltre ...

Advertising

FormulaPassion : #FormulaE | #RomeEPrix 2021, il programma di @SkySport - sowmyasofia : ePrix Roma 2021: due gare il 10-11 aprile - periodicodaily : ePrix Roma 2021: due gare il 10-11 aprile #ePrix #Roma @GallinaPatrizia - FormulaPassion : #FormulaE | Il duo della Envision Virgin Racing illustra dall'interno il livello di competitività e sviluppo tecnol… - Vallelunga : La #FormulaE raddoppia nella Capitale! Il 10 e l'11 aprile al circuito #EPrix di #Roma si correrà il Round 3 e 4. A… -

Ultime Notizie dalla rete : ePrix Roma

, Audi cerca il riscatto: 'Tanto lavoro, ora i trofei' Ha rappresentato la mia prima vittoria in Formula E e quelle fantastiche emozioni le ricorderò sempre per tutta la vita. Anche a...2021, gli orari tv Per i prossimi due anni la Formula E , che vede in pista 12 team e 24 piloti , sarà assicurata dall'offerta motori Sky che comprende più di 20 campionati in diretta, tra ...Sale l’adrenalina su Sky: sabato 10 e domenica 11 aprile grande appuntamento con la Formula E, che arriva a Roma per due giorni di spettacolo allo stato puro in diretta dal nuovo scenografico circuito ...L'ePrix di Roma attende, con il circuito dell'EUR, spettacolare come nessun altro in calendario, che si è regalato un maquillage a estenderne la lunghezza fino ai 3.385 metri - seconda ...