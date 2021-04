Entry list Atp Estoril 2021 | i partecipanti e gli italiani presenti

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) L’del Atp 250 di, evento in programma dal 26 aprile al 2 maggio. Diego Schwartzman guiderà il seeding del torneo lusitano, seguito da Gael Monfils e Pablo Carreño Busta. Tra gli, da evidenziare la presenza in tabellone di Fabio Fognini, mentre Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti figurano come alternates. Di seguito l’elenco dei tennisti che parteciperanno al torneo di scena in Portogallo.ATP 2509 Schwartzman, Diego (ARG) 14 Monfils, Gael (FRA) 15 Carreno Busta, Pablo (ESP) 17 Fognini, Fabio (ITA) 20 Garin, Cristian (CHI) 30 Humbert, Ugo (FRA) 33 Paire, Benoit (FRA) 44 Bublik, Alexander (KAZ) 45 Cilic, Marin (CRO) 47 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 49 Chardy, Jeremy ...