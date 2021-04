Eni, nuova scoperta nell’offshore dell’Angola (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni ha comunicato una nuova scoperta a olio nel Blocco 15/06 nell’offshore angolano. Il pozzo è stato perforato sul prospetto esplorativo denominato Cuica localizzato all’interno dell’area di sviluppo di Cabaca e nelle vicinanze della FPSO Armada Olombendo (East Hub) cosi da perseguire le opportunità esplorative in prossima di infrastrutture esistenti (ILX, infrastructure-led exploration). I risultati del pozzo hanno portato a nuova scoperta a olio leggero (38°API) con una dimensione stimata di 200-250 milioni di barili di olio in posto, e i risultati dei dati acquisiti indicano una capacità produttiva di circa 10.000 barili al giorno. Cuica è la seconda scoperta a olio significativa all’interno dell’area di sviluppo di Cabaca e conferma l’impegno della Joint Venture del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni ha comunicato unaa olio nel Blocco 15/06angolano. Il pozzo è stato perforato sul prospetto esplorativo denominato Cuica localizzato all’interno dell’area di sviluppo di Cabaca e nelle vicinanze della FPSO Armada Olombendo (East Hub) cosi da perseguire le opportunità esplorative in prossima di infrastrutture esistenti (ILX, infrastructure-led exploration). I risultati del pozzo hanno portato aa olio leggero (38°API) con una dimensione stimata di 200-250 milioni di barili di olio in posto, e i risultati dei dati acquisiti indicano una capacità produttiva di circa 10.000 barili al giorno. Cuica è la secondaa olio significativa all’interno dell’area di sviluppo di Cabaca e conferma l’impegno della Joint Venture del ...

Advertising

Affaritaliani : Eni, nuova scoperta olio nell'offshore di Angola - andrea_morby : $ENI - Eni: nuova scoperta olio in offshore Angola - CCKKI : @AntonioBuccieri @negrialbe @ilmanifesto Non solo non vogliamo imparare nulla, dopoaver perso la ns posizione premi… - meggio_m : RT @scarlots: 2) presidente (e presidente di Ita, nuova Alitalia), posto dove andrà Silvia Merlo. Ma sarebbe sbagliato imputare l'operazion… - 10Babi10 : RT @scarlots: 2) presidente (e presidente di Ita, nuova Alitalia), posto dove andrà Silvia Merlo. Ma sarebbe sbagliato imputare l'operazion… -