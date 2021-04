Emergenze, così l’Italia dà il meglio di sé stessa (Di martedì 6 aprile 2021) L’ Italia e la Germania del dopoguerra hanno in comune una cosa: sono Stati nati contro la dittatura. La loro struttura costituzionale è fondata sul contrasto all’accentramento decisionale. Ma per reagire alle Emergenze occorrono governi in grado di operare scelte immediate e senza troppe mediazioni. L’abbiamo visto in Gran Bretagna dove il primo ministro Boris Johnson si è permesso di chiudere il Parlamento prima della data della Brexit, fissata per il 31 ottobre 2019 per evitare il dibattito sul comportamento del governo. E nessuno si è sognato di gridare al colpo di Stato. Il Regno Unito non dispone di una Costituzione scritta e fonda la sua esistenza su un patto d’onore tra la monarchia e il suo popolo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 aprile 2021) L’ Italia e la Germania del dopoguerra hanno in comune una cosa: sono Stati nati contro la dittatura. La loro struttura costituzionale è fondata sul contrasto all’accentramento decisionale. Ma per reagire alleoccorrono governi in grado di operare scelte immediate e senza troppe mediazioni. L’abbiamo visto in Gran Bretagna dove il primo ministro Boris Johnson si è permesso di chiudere il Parlamento prima della data della Brexit, fissata per il 31 ottobre 2019 per evitare il dibattito sul comportamento del governo. E nessuno si è sognato di gridare al colpo di Stato. Il Regno Unito non dispone di una Costituzione scritta e fonda la sua esistenza su un patto d’onore tra la monarchia e il suo popolo.

Ultime Notizie dalla rete : Emergenze così "Per le nostre montagne, nemmeno un euro dal dl Sostegni" La nostra montagna " conclude il direttore Cna - da anni sta affrontando emergenze su emergenze con poche e sporadiche risorse; così non si riesce a programmare ed a porre le basi per una reale ...

Coronavirus nelle Marche, i dati di oggi 6 aprile 2021 ...o guariti Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le emergenze ... Le morti correlate al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 2.701 così ripartite ...

Parioli, il gestore del bar Archimede: «Oggi ho incassato 10 euro, così è impossibile» Corriere della Sera La nostra montagna " conclude il direttore Cna - da anni sta affrontandosucon poche e sporadiche risorse;non si riesce a programmare ed a porre le basi per una reale ......o guariti Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le... Le morti correlate al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 2.701ripartite ...