Ema sul presunto rapporto tra AstraZeneca e trombosi | domani possibile decisione su limitazioni Cavaleri | «La relazione c’è | ma non sappiamo le cause»

(Di martedì 6 aprile 2021) «La commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio» di ipotetica cordel vaccino died eventuali legami con i casi dicerebrale registrati nelle ultime settimane «non ha ancora raggiunto una conclusione». È quanto emerso dalla plenaria del Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (Prac) dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, analizzando i dati sul vaccino anglo-svedese. «La revisione è ancora in corso – si legge ancora nella nota dell’Ema -. Terremo una conferenza stampa non appena il lavoro sarà terminato». Intanto, la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, ha reso noto che l’Unione Europea è «in stretto contatto con l’Ema sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino di» e resta in attesa di una valutazione «per mercoledì». April 6, ...